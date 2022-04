Chasse au trésor, 4 novembre 2022, .

Chasse au trésor

2022-11-04 10:00:00 – 2022-11-04 12:00:00

Quelle équipe trouvera la première le code du coffre au trésor de l’abbaye ?

Venez participer en famille à une chasse au trésor qui vous permettra de découvrir en vous amusant l’histoire de l’abbaye de Hambye.

XIIe siècle. L’abbaye de Hambye est riche et possède des terres dans toute la Normandie. L’abbé Foulques décide d’aider des moines bénédictins à fonder une nouvelle succursale à Longues près de Bayeux. Pour cela, il leur promet une grosse somme d’argent.

Il charge Frère Ranulphe, l’intendant de l’abbaye de Hambye, de rassembler la somme nécessaire auprès des seigneurs des alentours.

Ranulphe réunit le trésor et enferme les pièces d’or et d’argent dans un coffre verrouillé. Puis il le cache soigneusement afin de le protéger des voleurs.

Mais Ranulphe n’est plus tout jeune, et sa mémoire lui joue parfois des tours. Lorsque l’abbé lui demande le coffre pour l’emmener à la nouvelle abbaye, il est incapable de se souvenir du code qui permet de déverrouiller le cadenas.

Saurez-vous l’aider à retrouver la mémoire et à ouvrir le coffre ? Les travaux de la nouvelle abbaye de Longues dépendent de vous !

De 8 à 14 ans env. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sur réservation uniquement, nous contacter.

Il est possible de réserver cette animation pour les groupes constitués (anniversaires par exemple). Renseignements disponibles à l’accueil, réservation indispensable.

Fermé le mardi.

Quelle équipe trouvera la première le code du coffre au trésor de l’abbaye ?

Venez participer en famille à une chasse au trésor qui vous permettra de découvrir en vous amusant l’histoire de l’abbaye de Hambye.

XIIe siècle. L’abbaye de Hambye est…

Quelle équipe trouvera la première le code du coffre au trésor de l’abbaye ?

Venez participer en famille à une chasse au trésor qui vous permettra de découvrir en vous amusant l’histoire de l’abbaye de Hambye.

XIIe siècle. L’abbaye de Hambye est riche et possède des terres dans toute la Normandie. L’abbé Foulques décide d’aider des moines bénédictins à fonder une nouvelle succursale à Longues près de Bayeux. Pour cela, il leur promet une grosse somme d’argent.

Il charge Frère Ranulphe, l’intendant de l’abbaye de Hambye, de rassembler la somme nécessaire auprès des seigneurs des alentours.

Ranulphe réunit le trésor et enferme les pièces d’or et d’argent dans un coffre verrouillé. Puis il le cache soigneusement afin de le protéger des voleurs.

Mais Ranulphe n’est plus tout jeune, et sa mémoire lui joue parfois des tours. Lorsque l’abbé lui demande le coffre pour l’emmener à la nouvelle abbaye, il est incapable de se souvenir du code qui permet de déverrouiller le cadenas.

Saurez-vous l’aider à retrouver la mémoire et à ouvrir le coffre ? Les travaux de la nouvelle abbaye de Longues dépendent de vous !

De 8 à 14 ans env. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sur réservation uniquement, nous contacter.

Il est possible de réserver cette animation pour les groupes constitués (anniversaires par exemple). Renseignements disponibles à l’accueil, réservation indispensable.

Fermé le mardi.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par