Chasse au trésor

Chasse au trésor, 28 octobre 2022, . Chasse au trésor

2022-10-28 10:00:00 – 2022-10-28 12:00:00 Quelle équipe trouvera la première le code du coffre au trésor de l’abbaye ? Venez participer en famille à une chasse au trésor qui vous permettra de découvrir en vous amusant l’histoire de l’abbaye de Hambye. XIIe siècle. L’abbaye de Hambye est… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville