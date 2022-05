Chasse au trésor, 26 octobre 2022, .

Chasse au trésor

2022-10-26 – 2022-10-26

EUR 6 6 La chasse au trésor : c’est découvrir en s’amusant, s’amuser à découvrir pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les mercredis et vendredis durant les vacances scolaires, entre l’atelier ludique et la visite historique, cette activité s’adresse à tous les petits curieux, qu’ils aiment l’histoire, les anecdotes ou les chasses au trésor. Au cours de cette promenade dans la cité des corsaires, les rencontres seront surprenantes et les découvertes enrichissantes. Nul doute que ces valeureux corsaires trouveront le trésor de la ville et en seront récompensés.

Uniquement sur réservation, sur présentation d’une pièce d’identité, places limitées à 8 participants.

Départ de l’Office de Tourisme de St Jean de Luz à 10h. Merci de se présenter 10 mn avant. Les parents récupèrent leurs petits aventuriers au bout d’1h30. Le seul adulte admis pour cette aventure est le guide de l’Office de Tourisme.

