La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac Les participants à l’aide d’une carte aux trésors doivent découvrir des indices, énigmes… décimés dans la ville.

Cette carte sera disponible à la bibliothèque, en téléchargement ainsi que sur le site internet : bibliotheque.labaule.fr dans l’onglet ANIMATIONS 3 semaines/ 3 thèmes/ 3 trésors à découvrir.

-Le trésor de L’Esmerillon ( thème pirates)

-A fil de l’eau (légendes de la mer et de la Bretagne)

Les bulletins réponse seront à déposer à la bibliothèque dernier délai le samedi 16h et 1 tirage au sort sera réalisé le samedi pour une remise des lots à 16h30. cbptnantes@orange.fr https://www.labaule.fr/

