Ce jovial conifère s'est caché quelque part en centre-ville. "Où est-il ? ". Partez à sa recherche. Quand vous l'aurez trouvé, envoyez votre réponse jusqu'au 02 janvier 2022 à noel@selestat.fr en précisant votre nom, prénom et code postal. Un tirage au sort le 04 janvier désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Le lauréat se verra offrir un cadeau offert par les partenaires de Noël à Sélestat. Photo du sapin à trouver et règlement du jeu-concours sur www.selestat.fr

