Chasse au renard Neewiller-près-Lauterbourg, 31 octobre 2021-31 octobre 2021, Neewiller-près-Lauterbourg.

Chasse au renard 2021-10-31 – 2021-11-01

Neewiller-près-Lauterbourg 67630 Neewiller-près-Lauterbourg

La « chasse au renard » consiste à suivre une trace fictive en extérieur tout en franchissant divers obstacles. Un parcours de 20 km sera proposé durant ce week end. Le samedi, la chasse se fera avec meute de chien et cors de chasse, pour les adultes, et le même parcours se fera, sans chien et cors, le dimanche pour les enfants. Sur inscription.

Consiste à suivre une trace fictive en extérieur tout en franchissant divers obstacles.

+33 6 61 70 42 53

