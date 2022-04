Chasse au oeufs pour les petits Maximinois Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’évènement: Oise

Saint-Maximin

Chasse au oeufs pour les petits Maximinois Saint-Maximin, 22 avril 2022, Saint-Maximin. Chasse au oeufs pour les petits Maximinois Saint-Maximin

2022-04-22 14:15:00 – 2022-04-22 16:00:00

Saint-Maximin Oise À l’occasion de Pâques, viens t’amuser au Parc Robert Dorneau (quartier du Tropique) à la Chasse au Oeufs organisée pour les habitants de la ville de Saint-Maximin !

l.santerre@saintmaximin.eu

Saint-Maximin

