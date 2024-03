Chasse au oeufs Fort de Bessoncourt Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs sur parcours sécurisé à l’intérieur et l’extérieur du Fort.

Livret d’accueil avec Plan du Fort et panier remis à chaque enfant.

Animations le long du parcours

Goûter et surprises à la fin du parcours

Le créneau horaire 9h30 indique que vous devez venir entre 9h30 et 10h30.

Le créneau horaire vise à étaler les arrivées mais il n’y a pas de limite de durée sur le parcours.. chacun va à son rythme ! 6 6 EUR.

Début : 2024-04-01 09:30:00

fin : 2024-04-01 12:30:00

Rue du Fort de Sernamont Fort de Bessoncourt

Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté Assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

