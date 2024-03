CHASSE AU OEUFS AU ZOO AFRICAN SAFARI ZOO AFRICAN SAFARI Plaisance-du-Touch, lundi 1 avril 2024.

Et si chasse aux œufs rimait avec cadeaux ? C’est la grande nouveauté de cette année !

À l’occasion du week-end de Pâques, il n’y aura pas que des œufs en chocolat à gagner au zoo African Safari, mais plein d’autres cadeaux, dont 1 session pour participer à l’expérience VIP soigneur d’un jour.

Pour ce week-end Pascal, African Safari renouvelle l’événement en offrant aux petits et grands des chocolats, mais aussi de nombreux lots à gagner !

Petits et grands explorateurs devront être observateurs pour trouver les œufs cachés sur les 20 hectares du zoo African Safari. Dissimulés vers les ouistitis et les loutres d’Asie, ou bien tout près des guépards, la chasse aux œufs sera l’occasion parfaite pour découvrir autrement le parc animalier. Les participants seront récompensés avec des délices chocolatés lors d’une distribution spéciale à la mini-ferme du parc. Mais ce n’est pas tout ! Un trésor mystérieux attendra les visiteurs, regorgeant de nombreux prix à gagner.

La chasse aux œufs de pâques ne s’arrête pas là ! Un trésor rempli de cadeaux variés attendra les participants à la mini-ferme. Il faudra fouiller, pour tenter de remporter des cadeaux variés, valables en billetterie, en boutique et en restauration pendant un an !

Parmi les lots à gagner, une session pour l’expérience VIP « Soigneur d’un jour », valable pour 2 personnes, sera mis en jeu !

Cette expérience unique permettra à deux personnes de découvrir les coulisses du zoo et de vivre une matinée inoubliable aux côtés de nos soigneurs animaliers.

Ce nouveau format de chasse aux œufs est une première pour le parc animalier ! 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 09:30:00

fin : 2024-04-01 19:30:00

ZOO AFRICAN SAFARI 41 Rue des Landes

Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie

