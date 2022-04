CHASSE AU LAPIN La Bresse, 14 avril 2022, La Bresse.

2022-04-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-14 14:00:00 14:00:00

3 EUR

Jeux en famille à La Bresse. Ouvert à tous / 3€ par famille. Activité possible de 10h à 14h (selon votre souhait à indiquer au moment de l’inscription). Parcourez la Clairie (au grand)-air ! Jeux d’aventure en famille – chasse au trésor – Récompenses Légumineuses et bien plus encore ! Restauration possible sur place (avec supplément) ou repas du tiré du sac – espace aménagé pour les plus petits – Prévoir une tenue adaptée selon la météo. INSCRIPTIONS auprès le l’IBIS par mail : H5039@accor.com ou au 03 29 28 68 68 avant le 12 avril. Une idée originale de l’Hôtel Ibis et de la ludothèque de la MLC de La Bresse

En partenariat avec : La licorne à plumes, la Maison de La Bresse et Arum de Fleurs.

+33 3 29 28 68 68 https://www.mlclabresse.fr/

ibis hotel la bresse

