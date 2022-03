CHASSE AU LAPIN DE PÂQUES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CHASSE AU LAPIN DE PÂQUES Épinal, 17 avril 2022, Épinal.

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-17 18:00:00

Épinal Vosges 1 EUR Organisée par Les Amis de l’Espoir. La chasse au Lapin est ouverte aux enfants jusqu’à 12 ans, accompagnés des parents. Il suffit d’acheter un ticket qu’il faudra faire valider par un lapin géant à retrouver dans le parc, pour obtenir une friandise. Les fonds collectés sont reversés par des dons à des associations caritatives Vosgiennes ou établissements sanitaires et sociaux Vosgiens. +33 6 81 62 27 40 https://lesamisdelespoir.wixsite.com/lesamisdelespoir Les amis de l’Espoir

