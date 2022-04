Chasse au Dragon dans les bois : “le réveil du Dragon” Cléder, 27 avril 2022, Cléder.

Chasse au Dragon dans les bois : “le réveil du Dragon” Cléder

2022-04-27 – 2022-04-27

Cléder Finistère Cléder

Un parcours dans les bois, sous forme d’une chasse au trésor pleine d’énigmes à résoudre, il faudra aider la fée Lénaëlle à trouver la cachette du terrible dragon.

Temps du parcours : prévoir 1 h 30 (minimum) à 2 h de parcours dans les bois.

Horaires : ouverture à 14 h, les groupes arrivant partent au fur et à mesure des arrivées. Le parcours se fait en autonomie. Derniers groupes admis à 17 h 30 . 1 livret jeu offert. Livret supplémentaire : 0,50 €

Prévoir son propre stylo, des chaussures et une tenue adaptés à la marche dans les bois !

Pratique :

Le parc du château de Kermenguy est un domaine privé, lors de votre venue, nous vous serons reconnaissants de suivre les allées et les cheminements indiqués lors de votre accueil, et de respecter la nature environnante. La forêt et ses nombreux petits habitants vous en remercient par avance !

A prévoir :

La chasse au trésor se déroule dans les bois, vous vous apprêtez donc à parcourir les bois, les allées forestières. Prévoyez une tenue adaptée, des chaussures de marche ou de sport (et pourquoi pas des bottes ?) seront idéales pour votre confort.

Et pensez à prendre vos stylos !

contact@kermenguy.org http://www.chateau-des-legendes.com/

