Cléder Château de Kermenguy Cléder, Finistère CHASSE AU DRAGON DANS LES BOIS : LE REVEIL DU DRAGON Château de Kermenguy Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Finistère

CHASSE AU DRAGON DANS LES BOIS : LE REVEIL DU DRAGON Château de Kermenguy, 25 août 2021, Cléder. CHASSE AU DRAGON DANS LES BOIS : LE REVEIL DU DRAGON

Château de Kermenguy, le mercredi 25 août à 14:30

“LE RÉVEIL DU DRAGON” TEMPS DU PARCOURS : PRÉVOIR 1 H 30 (MINIMUM) À 2 H DE PARCOURS DANS LES BOIS. HORAIRES : DE 14 H À 17 H 30 (HEURE DES DERNIERS DÉPARTS) DÉPART DES GROUPES AU FUR ET À MESURE DE LEUR ARRIVÉE, L’HORAIRE DE LA CHASSE AU DRAGON N’EST PAS FIXE. TARIF : 4 €/PERSONNE (GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS) 1 LIVRET JEU OFFERT – LIVRET SUPPLÉMENTAIRE : 0,50 € 1 diplôme de chasseur de dragon remis à chaque participant à la fin du parcours PRÉVOIR DES CHAUSSURES ET UNE TENUE ADAPTÉS À LA MARCHE DANS LES BOIS ! UNE CHASSE TRÉSOR : UN PARCOURS DANS LES BOIS, SOUS FORME D’UNE CHASSE AU TRÉSOR PLEINE D’ÉNIGMES À RÉSOUDRE, IL FAUDRA AIDER LA FÉE LÉNAËLLE À TROUVER LA CACHETTE DU TERRIBLE DRAGON : VIVEZ L’AVENTURE ! VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ DE VIVRE AU VIÈME SIÈCLE ? VOUS AIMEZ LA NATURE, L’AVENTURE, LES BOIS ET LES CHÂTEAUX ? PETITE, VOUS AVEZ SUPPLIÉ VOS PARENTS DE VOUS APPELER ARNEGONDE, FRÉDEGONDE OU MÊME WISIGARDE ? PETIT, EN JOUANT AUX PREUX CHEVALIERS, VOUS INTERPELIEZ VOS PETITS CAMARADES EN LES PRÉNOMMANT DAGOBERT, CHILDERIC OU GUNTHAIRE ? VENEZ REMONTER LE TEMPS AU CHÂTEAU DE KERMENGUY

Entrée Libre – 4 €/Personne à partir de 4 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans

Chasse au dragon est une chasse au trésor dans les bois du château de Kermenguy Château de Kermenguy 1-château de Kermenguy Cléder Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cléder, Finistère Autres Lieu Château de Kermenguy Adresse 1-château de Kermenguy Ville Cléder lieuville Château de Kermenguy Cléder