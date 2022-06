CHASSE AU DAROU Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: 88220

Xertigny

CHASSE AU DAROU Xertigny, 9 septembre 2022, Xertigny. CHASSE AU DAROU Maison du tourisme 2 rue du Canton de Firminy Xertigny

2022-09-09 – 2022-09-09 Maison du tourisme 2 rue du Canton de Firminy

Xertigny 88220 Un parcours nocturne à la lueur des lampes sous une mise en scène théâtrale… Venez chasser cette étrange créature et vous retrouver à l’issue de ce parcours pour un partage d’expérience autour d’une dégustation. Sur réservation à l’Office de tourisme de Xertigny. Prévoir chaussures de marche et lampes électriques. tourisme.xertigny@epinal.fr +33 3 29 37 72 53 Maison du tourisme 2 rue du Canton de Firminy Xertigny

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 88220, Xertigny Autres Lieu Xertigny Adresse Maison du tourisme 2 rue du Canton de Firminy Ville Xertigny lieuville Maison du tourisme 2 rue du Canton de Firminy Xertigny Departement 88220

Xertigny Xertigny 88220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/xertigny/

CHASSE AU DAROU Xertigny 2022-09-09 was last modified: by CHASSE AU DAROU Xertigny Xertigny 9 septembre 2022 88220 Xertigny

Xertigny 88220