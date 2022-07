CHASSE AU DAROU Fresse-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle Catégories d’évènement: Fresse-sur-Moselle

Vosges Fresse-sur-Moselle Vosges 0 EUR Rassemblement à 20h45 : place de la Mairie.

Constitution des équipes et distribution du matériel à 21h puis départ de la chasse.

Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés.

Prière de se munir d’une lampe électrique, d’un pantalon et de chaussures de marche. ( Le sac sera fourni par les organisateurs) +33 3 29 25 02 17 Mairie

