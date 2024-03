Chasse à l’oeufs dans les arbres Les Vallées Bonas Beaussais-sur-Mer, lundi 1 avril 2024.

Etes-vous prêt pour une chasse à l’oeuf originale ?

Animation accessible pour tous les enfants, selon leurs âges, sur les parcours accrobranche pour que tout le monde reparte avec son oeuf.

– Pour les 2/6 ans les p’tits animaux des Vallées Bonas Hulotte, Oscaro et Picota se sont encore amusés avec les peintures…

Retrouvez-les et dites quelles couleurs ils ont utilisé.

Pour vous remercier de votre aide, vous aurez un oeuf en chocolat*

– Pour les 7 ans et + Ouvrez grand les yeux. Des mots sont dissimulés sur les parcours, trouvez-les, et mémorisez-en 5 pour repartir avec votre oeuf en chocolat *.

Profitez des parcours, amusez-vous avec de la gourmandise et des souvenirs en plus !

L’animation est incluse gratuitement pour toute réservation accrobranche.

Réservation obligatoire sur internet

* dans la limite des stocks disponibles.

Les détenteurs de pass saison profitent sans supplément de l’animation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01 19:00:00

Les Vallées Bonas Beaussais Aventure

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne

