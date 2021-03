Plozévet Plozévet 29710, Plozévet Chasse à l’oeuf sur réservation Plozévet Catégories d’évènement: 29710

Plozévet

Chasse à l’oeuf sur réservation, 5 avril 2021-5 avril 2021, Plozévet. Chasse à l’oeuf sur réservation 2021-04-05 – 2021-04-05 Rue du Stade Prés de la chapelle de la Trinité

Plozévet 29710 Plozévet Chasse au trésor de Pâques avec un circuit 0-3 ans et un circuit pour les plus grands.

Entrée avec tirage au sort pour un panier garni.

Tout le monde sera récompensé à la fin !

Pour les gourmands, vous trouverez des crêpes à emporter, sur commande uniquement (tarif : 5 euros).

