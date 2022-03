Chasse à l’œuf : Retour vers le passé Montagney Montagney Catégories d’évènement: Haute-Saône

Les Accueils de Loisirs du Val Marnaysien vous invitent à une chasse à l'œuf le samedi 02 avril 2022, de 14 h 30 à 17 h 30. Au programme : énigmes dans le village, épreuves sportives, de réflexions et manuelles autour de la thématique "Retour vers le passé". Inscriptions sur place, 2€ / famille. Départ devant l'école de Montagney. Renseignements : inscriptions@valmarnaysien.com

