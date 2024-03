Chasse à l’oeuf Stade F. Le Roux Rédené, dimanche 24 mars 2024.

Cette année l’Ape et l’Apel des écoles de Rédéné organisent une nouvelle chasse à l’œuf. Diverses animations dont lâcher de poule et de lapin ; Participation à une estimation du nombre d’oeufs de chocolat, la personne la plus proche gagne un lot ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Stade F. Le Roux Rue du Stade

Rédené 29300 Finistère Bretagne apel.nddl29@hotmail.com

