Hendaye Pyrénées-Atlantiques Cette journée correspond à une action d’autofinancement dédiée aux familles et adolescents du Centre Social Denentzat. 9h00 – 12h00 : Café Citoyen Au Zolan

12h00 : Food truck de Denentzat —> vente sucré, salé (Taloa, frites…)

14h00 : Jeux de kermesse et atelier confection de panier

15h30 : Départ de la chasse à l’oeuf

Rue Dongoxenia Quartier Dongoxenia Hendaye

