Hendaye Pyrénées-Atlantiques EUR 2 Chasse à l’oeuf organisée par le centre social Denentzat. Animations et restauration à partir de 9h.

9h/12h café citoyen, 12h Fodd truck de Denentzat (sucré, salé, taloa, frites…), 14h jeux de kermesse et atelier de confection de panier, 15h30 départ de la chasse à l’oeuf, 16h30/17h30 remise des oeufs en chocolat (offert par l’Office de tourisme). Goûter fourni par le centre social Denentzat.

Sur réservation jusqu’au 7 avril au centre social Denentzat 29 rue Richelieu. hendaye tourisme

Hendaye

