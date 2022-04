CHASSE À L’OEUF Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine Catégories d’évènement: Étival-Clairefontaine

2022-04-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 17:00:00

Étival-Clairefontaine Vosges Étival-Clairefontaine Réservé aux enfants de 1 à 11 ans.

Munissez-vous d’un panier et de bottes en fonction de la météo.

Un goûter sera offert aux enfants.

Vente de crêpes, chocolats chauds, café.

Sur inscriptions. +33 6 01 19 25 16

dernière mise à jour : 2022-04-14

