Chasse à l’œuf et spectacle Le Repaire des Pirates Guiscriff, dimanche 31 mars 2024.

Par mille sabords ! Les jeunes moussaillons peuvent préparer leur panier et leur costume pour Pâques à la Gare de Guiscriff. Les pirates font halte en gare. Sur leur carte, de nombreux trésors sont cachés, qui des enfants et des pirates seront les plus rapides ? Les pirates ont décidé de rejoindre leur repaire et de faire une pause, sur la terre ferme, pour trouver les nombreux trésors et recruter leurs futurs moussaillons à bord. Ils ont choisi le week-end de Pâques pour faire escale. Alors, jeunes moussaillons ouvrez l’œil et soyez près pour l’aventure !

Au programme, le spectacle Le Repaire des Pirates animé par la compagnie Unicorn’s Spirit sur réservation et chasse à l’œuf accessible jusqu’à 12 ans. Plongez dans le monde des pirates non pas à la recherche de pièces d’or, mais d’un trésor bien plus gourmand. Sessions le dimanche et lundi à 11h et à 15h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:45:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

117 Rue de la Gare

Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne armarchdu.guiscriff@orange.fr

