Chasse à l’oeuf et course de canards Site de Kervéguen et autour du lac Plabennec, dimanche 24 mars 2024.

Chasse à l’oeuf et course de canards Site de Kervéguen et autour du lac Plabennec Finistère

Organisé par l’APE de l’école du Lac. Venez passer un chouette moment en famille ou entre amis. Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Site de Kervéguen et autour du lac Avenue de Kervéguen

Plabennec 29860 Finistère Bretagne ape.ecoledulac@gmail.com

L’événement Chasse à l’oeuf et course de canards Plabennec a été mis à jour le 2024-03-07 par OT PAYS DES ABERS