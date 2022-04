Chasse à l’Œuf d’Or Morlanne, 17 avril 2022, Morlanne.

Chasse à l’Œuf d’Or Morlanne

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Morlanne Pyrénées-Atlantiques Morlanne

EUR 3 Le principe est une chasse au trésor sur le thème de Pâques et du château de Morlanne. Venez découvrir l’histoire d’Odette la poule qui pondait des œufs en or. A l’aide d’un livret haut en couleur et d’indices, retrouvez l’œuf d’or perdu et gagnez un trésor sucré.

Tarif : 3€ par enfant et adulte accompagnant gratuit

Animation sur réservation. Plusieurs créneaux disponible toutes les heures entre 10h et 12h30 et 14h à 17h

+33 5 59 81 60 27

CCLB pour Château de Morlanne 2022

Morlanne

