Il y a fort, fort longtemps dans un pays fort, fort lointain existait d�j� la coutume de la chasse aux �ufs au moment de P�ques. Dans cette contr�e, les lapins n’existaient pas encore. En revanche, il y avait beaucoup de dragons qui pondaient un peu partout et cachaient leurs �ufs dans la for�t enchant�e.

Tous les habitants de ce pays �taient � la recherche de ces fabuleux �ufs dont certains �taient m�me en OR.

� notre grande surprise, une dragonne est venue pondre dans notre for�t. Venez nous aider � retrouver les �ufs et surmonter les �preuves du DRAGON de P�ques. D�but de la chasse dimanche 24 avril � 10h � la cabane de chasse de Bettegney et suivez les dragons. � la fin de la matin�e nos valeureux chasseurs et leurs accompagnants seront convi�s autour d’un verre de l’amiti�. 2� par enfant. La pr�sence d’un parent est obligatoire. R�servation souhait�e avant le 15 avril au 0622866122 la cabane de Chasse Hameau du Petit Bettegney Damas-et-Bettegney

