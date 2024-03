Chasse à l’oeuf Ville Close Concarneau, lundi 1 avril 2024.

Chasse à l’oeuf Ville Close Concarneau Finistère

L’union des commerçants de Concarneau organise une chasse à l’oeuf le lundi 1er avril de 11h à 12h.

2 parcours un destiné au moins de 4 ans et le 2ème pour les 5-11 ans trouver 15 oeufs factices de la même couleur et en échange on gagne des oeufs en chocolat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 11:00:00

fin : 2024-04-01 12:00:00

Ville Close Petit château

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

