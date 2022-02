CHASSE A L’OEUF Changé, 17 avril 2022, Changé.

CHASSE A L’OEUF Maison de la forêt Arche de la Nature Changé

2022-04-17 – 2022-04-17 Maison de la forêt Arche de la Nature

Changé Sarthe Changé

Rendez-vous incontournable des enfants (2 à 10 ans), la chasse à l’œuf ravit les papilles chaque année. Un parcours d’orientation invitera les adolescents à chercher de grands œufs dans les arbres. Les plus grands pourront déguster et acheter des chocolats dans le village. Cette année, le groupe de musique «Loulibop» et les magiciens de l’association Da Capo 72 animeront la fête. Un atelier ludique autour d’oeufs à décorer sera proposé aux enfants, ainsi que les traditionnels jeux en bois, structure gonflable, atelier chocolat et autres activités nature.

Les enfants ont rendez-vous sur la grande plaine de jeux et dans les bois de l’Arche.

archedelanature@lemans.fr +33 2 43 47 40 00 http://www.arche-nature.fr/

Rendez-vous incontournable des enfants (2 à 10 ans), la chasse à l’œuf ravit les papilles chaque année. Un parcours d’orientation invitera les adolescents à chercher de grands œufs dans les arbres. Les plus grands pourront déguster et acheter des chocolats dans le village. Cette année, le groupe de musique «Loulibop» et les magiciens de l’association Da Capo 72 animeront la fête. Un atelier ludique autour d’oeufs à décorer sera proposé aux enfants, ainsi que les traditionnels jeux en bois, structure gonflable, atelier chocolat et autres activités nature.

Maison de la forêt Arche de la Nature Changé

dernière mise à jour : 2022-01-11 par