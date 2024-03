CHASSE À L’OEUF AU CINÉMA LE RÉGENT CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, dimanche 31 mars 2024.

A l’occasion de Pâques le cinéma Le Régentorganise une chasse à l »oeuf au cinéma.

Avant la film tentez de gagner des chocolats et des cadeaux !

En partenariat avec Aztek’ Artisan Chocolatier & Confiserie Opraline, qui vous offrent gracieusement les chocolats

POUR LES PLUS JEUNES (3 5 ans)

La Chouette en toque 0’52 Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette en toque a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

POUR LES PLUS GRANDS (dès 6 ans)

Kung Fu Panda 4 1’34 Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer ! Il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon alors qu’il est question de l’apparition récente d’une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléone, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n’importe quelle créature, et ce sans distinction de taille. 5.95.9 5.9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:30:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

