Chasse à l’oeuf à l’Arboretum Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Chasse à l’oeuf à l’Arboretum Iffendic, 24 avril 2022, Iffendic. Chasse à l’oeuf à l’Arboretum Iffendic

2022-04-24 – 2022-04-24

Iffendic Ille-et-Vilaine Participez à la chasse aux œufs à l’Arboretum d’Iffendic.

Les lapins de Pâques ont laissé plein de petits œufs…

Sur place : buvette, gâteaux, barbapapa, bonbons et bonne humeur… Bienvenu(e)s

Les lapins de Pâques ont laissé plein de petits œufs…

3…2…1…top départ les gourmands !

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

