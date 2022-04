Chasse à l’œuf à la Haute-Borne Quai Hudson Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Chasse à l’œuf à la Haute-Borne Quai Hudson, 18 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Chasse à l’œuf à la Haute-Borne

Quai Hudson, le lundi 18 avril à 10:30

**Rendez-vous quai Hudson à la Haute-Borne pour la traditionnelle chasse aux oeufs lundi 18 avril 2022. Les inscriptions débutent à partir de 10h30.** La chasse à l’œuf **débute à 11h.** **Tarif :** * 1€ l’entrée * Gratuit pour les adhérents 2022 de l’association de quartier de la Haute-Borne.

Payant – 1€ (gratuit pour les adhérents 2022)

Rendez-vous quai Hudson à la Haute-Borne pour la traditionnelle chasse aux oeufs lundi 18 avril 2022. Les inscriptions débutent à partir de 10h30. Quai Hudson avenue Harrison 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T10:30:00 2022-04-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Quai Hudson Adresse avenue Harrison 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Quai Hudson Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Quai Hudson Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Chasse à l’œuf à la Haute-Borne Quai Hudson 2022-04-18 was last modified: by Chasse à l’œuf à la Haute-Borne Quai Hudson Quai Hudson 18 avril 2022 Quai Hudson Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord