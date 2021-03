Chasse à l’oeuf à Kerant’ânes, 10 avril 2021-10 avril 2021, Malansac.

Chasse à l’oeuf à Kerant’ânes 2021-04-10 – 2021-04-10

Malansac 56220

L’équipe de Kérant’ânes vous propose une chasse à l’oeuf en compagnie des ânes, chèvres, moutons et Cie…. Un moment familial pour le plaisir des petits et grands… On vous attend….Prix 6 euros par enfant. Inscriptions au 06 75 19 02 93 ou en MP sur Facebook .

De 10h à 12h.

+33 6 75 19 02 93

