Chasse à l’amour Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Chasse à l’amour Le Tréport, 9 février 2022, Le Tréport. Chasse à l’amour Médiathèque 10 rue jean jaurès Le Tréport

2022-02-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-09 15:15:00 15:15:00 Médiathèque 10 rue jean jaurès

Le Tréport Seine-Maritime Deux groupes participeront à des jeux sur le thème de l’amour (puzzle, mots croisés, chansons).

Suivi d’un goûter si la situation sanitaire le permet.

A partir de 3 ans et adultes. Durée 45 minutes environ.

Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Les mesures sanitaires : Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

