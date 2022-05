CHASSE À LA PRÉHISTOIRE

2022-07-30 – 2022-07-31 Cet évènement en partenariat avec Laurent Baraquin vous permettra d’expérimenter la chasse à la sagaie, au propulseur ou encore au tir à l’arc Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en découvrant les méthodes de chasse de l’Aurignacien ! Cet évènement en partenariat avec Laurent Baraquin vous permettra d’expérimenter la chasse à la sagaie, au propulseur ou encore au tir à l’arc dernière mise à jour : 2022-05-27 par

