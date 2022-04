Chasse à la grimace : enfants de 7 à 12 ans Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Chasse à la grimace : enfants de 7 à 12 ans Librairie Mollat, 20 avril 2022, Bordeaux. Chasse à la grimace : enfants de 7 à 12 ans

Librairie Mollat, le mercredi 20 avril à 14:30

Une découverte guidée dans le quartier de l’opéra à la recherche de décors étranges et grimaçants mène les petits curieux de façade en balcon. Où se cachent-ils et qui sont-ils ? Une fiche d’activités aide les participants à les démasquer. A vous de jouer ! Inscription obligatoire auprès de la librairie Mollat au 05.56.56.40.30. ou par mail : [jeunesse@mollat.com](mailto:jeunesse@mollat.com) Animation gratuite. Groupe limité à 15 participants Départs à 14h30 et à 15h30 Rendez-vous au rayon jeunesse de la librairie Durée 45 minutes En partenariat avec la librairie Mollat Jeunesse, Histoire de Voir propose à son public de participer à La chasse à la grimace, l’un des parcours phares du guide. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 89 rue Porte Dijeaux Ville Bordeaux lieuville Librairie Mollat Bordeaux Departement Gironde

Librairie Mollat Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Chasse à la grimace : enfants de 7 à 12 ans Librairie Mollat 2022-04-20 was last modified: by Chasse à la grimace : enfants de 7 à 12 ans Librairie Mollat Librairie Mollat 20 avril 2022 bordeaux Librairie Mollat Bordeaux

Bordeaux Gironde