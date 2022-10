Chasse à la citrouille à la ferme Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistre

Plabennec

Chasse à la citrouille à la ferme Plabennec, 30 octobre 2022, Plabennec.

Ferme de Kerilleau Route de Kerilleau Plabennec Finistre

2022-10-30 – 2022-10-30

Route de Kerilleau Ferme de Kerilleau

Plabennec

Finistre L’école Diwan Plabennec en association avec la ferme Keribio et Vis Ta Mine organisent à l’occasion d’halloween sa grande chasse à la citrouille à la ferme de Kerilleau.

Saurez-vous retrouver la formule magique afin de pouvoir retrouver les bonbons cachés par la sorcière ? Venez nous retrouver dans un lieu et un décor à faire trembler vos gambettes…

inscription obligatoire sur www.tinyurl.com/plabennec

Déguisement conseillé si vous ne voulez pas être transformé en crapaud. http://www.tinyurl.com/plabennec Route de Kerilleau Ferme de Kerilleau Plabennec

