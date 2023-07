Exposition de poterie – Louis Le Gué Chassant, 29 juillet 2023, Chassant.

Chassant,Eure-et-Loir

Découvrez l’exposition de l’été de la Villa Charpentier. Exposition de poterie de Louis Le Gué, artiste d’Eure-et-Loir..

2023-07-29 fin : 2023-08-27

Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Discover the summer exhibition at Villa Charpentier. Pottery exhibition by Eure-et-Loir artist Louis Le Gué.

Descubra la exposición de verano de Villa Charpentier. Exposición de cerámica de Louis Le Gué, artista de Eure-et-Loir.

Entdecken Sie die Sommerausstellung der Villa Charpentier. Töpfereiausstellung von Louis Le Gué, einem Künstler aus Eure-et-Loir.

