Journée entre potes à la Chassagnette Chassagnette Arles, 16 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le lundi 16 octobre, La Chassagnette célèbre l’aventure de Vin des Potes autour d’un repas exceptionnel, d’une collection de millésimes inédite et de joyeux fous de vin..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . EUR.

Chassagnette Mas de la Chassagnette

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Monday, October 16, La Chassagnette celebrates the Vin des Potes adventure with an exceptional meal, a collection of previously unseen vintages and a host of wine enthusiasts.

El lunes 16 de octubre, La Chassagnette celebra la aventura Vin des Potes con una comida excepcional, una colección de añadas inéditas y una multitud de aficionados al vino.

Am Montag, dem 16. Oktober, feiert La Chassagnette das Abenteuer von Vin des Potes mit einem außergewöhnlichen Essen, einer unveröffentlichten Jahrgangssammlung und fröhlichen Weinverrückten.

