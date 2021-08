Bordeaux 1 quai des Chartrons Bordeaux, Gironde Chartrons, histoire d’une reconversion 1 quai des Chartrons Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Chartrons, histoire d’une reconversion 1 quai des Chartrons, 12 septembre 2021, Bordeaux. Chartrons, histoire d’une reconversion

du dimanche 12 septembre au samedi 16 octobre à 1 quai des Chartrons

Chartrons, histoire d’une reconversion ————————————– Ancien siège du port de la Lune, le quartier des Chartrons entame depuis quelques années une belle reconversion de son patrimoine industriel. Habiter les chais est aujourd’hui possible ! **Rdv à l’angle du cours Xavier-Arnozan et du quai des Chartrons**

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune) sans réservation

À la périphérie du centre historique, les médiateurs du patrimoine vous invitent à découvrir les richesses des quartiers. 1 quai des Chartrons 1 quai des Chartrons Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:30:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T12:30:00

