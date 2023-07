Marché des Producteurs de Pays de Chartrier-Ferrière Chartrier-Ferrière, 5 juillet 2023, Chartrier-Ferrière.

Chartrier-Ferrière,Corrèze

De villages de pierres en village de pierres, à travers les sentiers soignés vous découvrirez Chartrier sans oublier Ferriere et ses abris de pierres sèches (Chabanas) qui protégeaient nos anciens bergers.

Typique du Causse Corrézien à quelques encablures de la Dordogne et du Lot, cette commune vous offre toute une palette de produits fermiers notamment au cours du Marché des Producteurs de Pays hebdomadaire du mercredi d’été : en particulier, les fromages de chèvres, de brebis, les oies grasses, les canards…et les champignons.

Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer sur place les produits du marché..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 21:00:00. .

Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From stone village to stone village, through the well-tended paths you will discover Chartrier without forgetting Ferriere and its dry stone shelters (Chabanas) which protected our old shepherds.

Typical of the Causse Corrézien, just a stone’s throw from the Dordogne and the Lot, this village offers you a wide range of farm products, especially during the weekly Wednesday market of local producers in the summer: in particular, goat’s cheese, ewe’s milk cheese, fattened geese, ducks… and mushrooms.

Tables, benches and barbecues are available to eat the market products on the spot.

De aldea de piedra en aldea de piedra, por los cuidados senderos descubrirá Chartrier, sin olvidar Ferriere y sus refugios de piedra seca (Chabanas) que protegían a nuestros antiguos pastores.

Típico de la Causse Corrézien, a dos pasos de la Dordoña y del Lot, este pueblo ofrece una amplia gama de productos agrícolas, sobre todo en el mercado semanal de los miércoles de verano: quesos de cabra y oveja, ocas de engorde, patos… y setas.

Mesas, bancos y barbacoas están a su disposición para degustar los productos del mercado in situ.

Auf den gepflegten Wanderwegen, die von einem Steindorf zum nächsten führen, entdecken Sie Chartrier und nicht zuletzt Ferriere mit seinen Trockensteinhäusern (Chabanas), die unsere alten Hirten schützten.

Diese Gemeinde, die typisch für die Causse Corrézien ist und nur einen Steinwurf von der Dordogne und dem Lot entfernt liegt, bietet Ihnen eine ganze Palette an landwirtschaftlichen Produkten, vor allem während des wöchentlichen Bauernmarktes am Mittwoch im Sommer: insbesondere Ziegen- und Schafskäse, fette Gänse, Enten…und Pilze.

Tische, Bänke und Grills stehen Ihnen zur Verfügung, um die Produkte des Marktes vor Ort zu verzehren.

