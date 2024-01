Trail de la Truffe Chartrier-Ferrière, dimanche 25 février 2024.

Trail de la Truffe Chartrier-Ferrière Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 07:30:00

fin : 2024-02-25

Accueil à 7h45

Trail 22km départ à 9h00 – 15 € (inscriptions sur www.jorganize.fr)

Course nature 13km départ à 9h25 – 15 € (inscriptions sur www.jorganize.fr)

Marche 13km / 9km / 7km – 10 € (inscriptions sur place, gratuit pour les – de 15 ans)

Ravitaillements sur parcours et à l’arrivée.

CHIENS INTERDITS

.

Le Bourg

Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Trail de la Truffe Chartrier-Ferrière a été mis à jour le 2024-01-19 par Corrèze Tourisme