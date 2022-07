Visite libre de la Chartreuse Saint Julien – Jardin du Cloître Chartreuse Saint-Julien et jardin du cloitre Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

La Chartreuse Saint-Julien, monastère construit au XVIIe par l'ordre des Chartreux, est inscrit aux Monuments Historiques

02 35 72 58 00 https://www.petit-quevilly.fr/ À partir du XVIIe siècle, plusieurs confréries de Chartreux se succèdent à Petit-Quevilly et entreprennent des constructions sur le site de l’actuel Jardin du Cloître. Il subsiste aujourd’hui des cellules de moines et des vestiges de la Chartreuse Saint-Julien mis en valeur au sein d’un jardin paysager créé en 2013 et propice à la flânerie. À partir du XVIIe siècle, plusieurs confréries de Chartreux se succèdent à Petit-Quevilly et entreprennent des constructions sur le site de l’actuel Jardin du Cloître. Il subsiste aujourd’hui des cellules de moines et des vestiges de la Chartreuse Saint-Julien mis en valeur au sein d’un jardin paysager créé en 2013 et propice à la flânerie.

