Brunch du Nouvel An | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans, 1 janvier 2024, Saint-Nexans.

Saint-Nexans,Dordogne

La Chartreuse du Bignac vous propose pour le matin un brunch à l’occasion du 1er janvier.

Cette année, le brunch sera plus apetissant que jamais ! Vous retrouverez, en plus du buffet du petit-déjeuner, de nombreux plats salés tels que : du pâté en croûte au foie gras, du saumon roulé aux herbes, des huîtres, etc …

SUR RESERVATION.

Chartreuse du Bignac Route du Bignac

Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Chartreuse du Bignac offers a morning brunch to celebrate January 1st.

This year’s brunch will be more appetizing than ever! In addition to the breakfast buffet, you’ll find a wide range of savory dishes, including pâté en croûte with foie gras, herb-rolled salmon, oysters and more…

ON RESERVATION

La Chartreuse du Bignac ofrece un brunch matinal para celebrar el 1 de enero.

Este año, el brunch será más apetitoso que nunca Además del bufé de desayuno, encontrará una amplia gama de platos salados, como paté en croûte con foie gras, salmón enrollado en hierbas, ostras, etc…

RESERVA OBLIGATORIA

Das Chartreuse du Bignac bietet Ihnen am Morgen einen Brunch anlässlich des 1. Januar an.

Dieses Jahr wird der Brunch noch appetitlicher als sonst sein! Neben dem Frühstücksbuffet gibt es zahlreiche herzhafte Gerichte wie Gänseleberpastete, Lachs mit Kräutern, Austern, etc.

AUF RESERVIERUNG

