La Chartreuse du Bignac vous propose une soirée spéciale à l’occasion du Réveillon du 31 décembre.

Un Service en 8 plats vous sera proposé suivi d’un feu d’artifice.

Au menu :

MISE EN BOUCHE

Boite de Caviar de Neuvic 10g, Blinis maison, crème épaisse

ENTRÉES

Tartare d’huitres, salicorne, gelée grenade

Crème brulée d’oursin, Safran, butternut

POISSON

Homard et Bœuf en 4 saveurs (Doux, acidulé, herbacé, épicés)

VIANDE

Volaille de Bresse, jus au café et champignons

TROU CHARTREUSE

FROMAGE

Mont d’or, pomme, céleri, vin jaune, noix

PRÉ-DESSERT

Mousse chocolat, crème glacée marron

DESSERT

Fruits exotiques, tuile cigarette et Thé matcha

En fin de soirée vous pourrez admirer les feux d’artifice synchronisés avec une musique en fond.

SUR RESERVATION.

La Chartreuse du Bignac offers you a special evening to celebrate New Year’s Eve on December 31st.

An 8-course meal will be served, followed by fireworks.

On the menu:

EN BOUCHE

10g tin of Neuvic Caviar, homemade blinis, heavy cream

ENTRÉES

Oyster tartar, samphire, pomegranate jelly

Crème brulée of sea urchin, saffron, butternut

FISH

Lobster and beef in 4 flavors (sweet, tangy, herbaceous, spicy)

MEAT

Bresse poultry, coffee jus and mushrooms

CHARTREUSE HOLE

CHEESE

Mont d?or, apple, celery, yellow wine, walnuts

PRE-DESSERT

Chocolate mousse, chestnut ice cream

DESSERT

Exotic fruits, cigarette tuile and matcha tea

At the end of the evening, you can enjoy synchronized fireworks with background music.

ON RESERVATION

La Chartreuse du Bignac ofrece una velada especial para Nochevieja, el 31 de diciembre.

Se servirá una cena de 8 platos seguida de fuegos artificiales.

En el menú:

APERITIVO

Lata de 10 g de caviar Neuvic, blinis caseros, nata espesa

ENTRANTES

Tartar de ostras, hinojo marino, gelatina de granada

Crème brulée de erizo de mar, azafrán, calabaza

PESCADO

Bogavante y ternera en 4 sabores (dulce, ácido, herbáceo, picante)

CARNE

Aves de Bresse, café y jugo de setas

AGUJERO CHARTREUSE

QUESO

Mont d’or, manzana, apio, vino amarillo, nueces

PRE POSTRE

Mousse de chocolate, helado de castaña

POSTRE

Frutas exóticas, tuile de cigarrillo y té matcha

Al final de la velada, podrá admirar los fuegos artificiales sincronizados con música de fondo.

PREVIA RESERVA

Das Chartreuse du Bignac bietet Ihnen anlässlich des Neujahrsfestes am 31. Dezember einen besonderen Abend an.

Es wird Ihnen ein 8-Gänge-Menü serviert, gefolgt von einem Feuerwerk.

Auf der Speisekarte :

MISE EN BOUCHE

Dose Kaviar aus Neuvic 10g, hausgemachte Blinis, dicke Sahne

ENTRÉES

Austerntartar, Salicornia, Granatapfelgelee

Crème brulée von Seeigel, Safran, Butternut

FISCH

Hummer und Rind in 4 Geschmacksrichtungen (süß, säuerlich, grasig, würzig)

FLEISCH

Bresse-Geflügel, Kaffeejus und Pilze

CHARTREUSE-LOCH

KÄSE

Mont d’or, Apfel, Sellerie, Gelbwein, Walnuss

PRÉ-DESSERT

Schokoladenmousse, kastanienbraune Eiscreme

DESSERT

Exotische Früchte, Zigarettendachziegel und Matcha-Tee

Am Ende des Abends können Sie das synchronisierte Feuerwerk mit Musik im Hintergrund bewundern.

AUF RESERVIERUNG

