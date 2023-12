Dîner homard & foie gras Chartreuse du Bignac Saint-Nexans, 15 décembre 2023 19:00, Saint-Nexans.

Saint-Nexans,Dordogne

Un mariage qui devrait vous faire rêver …

Mise en bouche : raviole de Homard

Entrée : terrine de Foie Gras, betterave et poivre long de Java

Poisson: homard pané, agrumes et jus acidulé

Viande : filet de Bœuf fumé, foie gras poêlé, déclinaison de pomme de terre

Fromage : mimolette, homard et pomme

Dessert : mousse chocolat, crème glacée Foie gras

85,00 € (Entrée + Poisson + Viande + Fromage + Dessert)

75,00 € (Entrée + Poisson OU Viande + Fromage + Dessert)

UNIQUEMENT SUR RESERVATION, PLACES LIMITÉES !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Chartreuse du Bignac Route du Bignac

Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A wedding that should make you dream …

Appetizer: Lobster ravioli

Appetizer: Foie Gras terrine, beet and Java long pepper

Fish: breaded lobster, citrus fruit and tangy jus

Meat: smoked beef fillet, pan-fried foie gras, potato declension

Cheese: mimolette, lobster and apple

Dessert: chocolate mousse, Foie gras ice cream

85.00 ? (Starter + Fish + Meat + Cheese + Dessert)

75.00 ? (Starter + Fish OR Meat + Cheese + Dessert)

BY RESERVATION ONLY, PLACES ARE LIMITED!

Una boda que debería hacerte soñar…

Aperitivo: Raviolis de bogavante

Entrante: Terrina de foie gras, remolacha y pimiento largo de Java

Pescado: bogavante empanado, cítricos y jugo ácido

Carne: filete de buey ahumado, foie gras a la sartén, declive de patata

Queso: mimolette, bogavante y manzana

Postre: mousse de chocolate, helado de foie gras

85,00 (Entrante + Pescado + Carne + Queso + Postre)

75,00 (Entrante + Pescado O Carne + Queso + Postre)

SÓLO CON RESERVA, ¡LAS PLAZAS SON LIMITADAS!

Eine Hochzeit, die Sie zum Träumen bringen sollte …

Appetizer: Hummerraviole

Vorspeise: Gänseleberterrine, Rote Bete und langer Java-Pfeffer

Fisch: panierter Hummer, Zitrusfrüchte und säuerlicher Saft

Fleisch: geräuchertes Rinderfilet, gebratene Gänseleber, Kartoffeldeklination

Käse: Mimolette, Hummer und Apfel

Dessert: Mousse Chocolat, Eis Foie gras

85,00 ? (Vorspeise + Fisch + Fleisch + Käse + Dessert)

75,00 ? (Vorspeise + Fisch ODER Fleisch + Käse + Dessert)

NUR MIT RESERVIERUNG, BEGRENZTE PLÄTZE!

Mise à jour le 2023-12-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides