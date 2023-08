Journées du Patrimoine : visites guidées de la Chartreuse de Vauclaire Chartreuse de Vauclaire Montpon-Ménestérol, 17 septembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Visites commentées de la chartreuse de Vauclaire par l’association GEMM de 10h à 17h à la découverte de l’Abbaye : 10h-10h40-11h20 14h-14h40-16h20 – RDV devant la Chapelle.

Rencontre avec l’artiste Guillaume Renaudin (artiste designer)

06 26 32 78 83.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Chartreuse de Vauclaire Vauclaire

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the Chartreuse de Vauclaire by the GEMM association from 10am to 5pm to discover the Abbey: 10am-10.40am-11.20am 2pm-2.40pm-4.20pm – RDV in front of the Chapel.

Meeting with artist Guillaume Renaudin (artist designer)

06 26 32 78 83

Visitas guiadas de la Chartreuse de Vauclaire por la asociación GEMM de 10.00 a 17.00 h para descubrir la Abadía: 10.00-10.40-11.20 h 14.00-14.40-16.20 h – RDV delante de la Capilla.

Encuentro con el artista Guillaume Renaudin (artista diseñador)

06 26 32 78 83

Kommentierte Besichtigungen der Kartause von Vauclaire durch den Verein GEMM von 10 bis 17 Uhr zur Entdeckung der Abtei: 10h-10h40-11h20 14h-14h40-16h20 – RDV vor der Kapelle.

Treffen mit dem Künstler Guillaume Renaudin (Künstler-Designer)

06 26 32 78 83

