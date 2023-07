Visite découverte de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Chartreuse de Sainte-Croix Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’Évènement: Loire

Visite découverte de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

La Chartreuse ouvre ses portes le temps d'un week-end exceptionnel. Les salles habituellement réservées à la visite guidée seront accessibles et un médiateur vous y attendra pour vous raconter l'histoire de ce lieu unique. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir le Site à votre rythme.

Au cœur du massif du Pilat, en moyenne montagne, venez découvrir le village de Sainte-Croix-en-Jarez. Site patrimonial d'exception, il s'agit de l'unique exemple en France d'un ancien monastère de l'ordre des Chartreux devenu village. Situé au cœur d'un écrin de verdure, vous pourrez y visiter la boulangerie des chartreux (aujourd'hui le point information), le petit cloître, la cuisine, un ermitage reconstitué, l'église paroissiale et l'église primitive, ornée de peintures murales du XIVe siècle.

De st étienne: A47, sortie n°11 Rive-de-Gier puis D 30
De Lyon ou Marseille: A7, puis direction St Etienne par A47, sortie Rive de Gier / la Madeleine, puis D30
De la vallée du Rhône: RN86, à Chavanay D7 direction Pélussin, col de Pavezin puis D30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

