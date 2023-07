Visite complète de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez – Parcours pédestre le long de l’aqueduc de Couzon Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’Évènement: Loire

4 Place des Portes, 42800 Sainte-Croix-en-Jarez- Vers le « Point Information ». Guy, Henri et Jean-Claude du Groupe archéologique Forez-Jarez

vous proposent dimanche 17 septembre

à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (gratuit)

une sortie exceptionnelle, avec :

Le matin, à 10 heures :

Visite complète de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Suivie d’un pique-nique au pied du barrage de Couzon

L’après-midi :

Parcours pédestre le long de l’aqueduc de Couzon qui alimentait le canal de Givors

Puis, reprise des voitures pour suivre le parcours du canal et de ses principaux vestiges

depuis Givors jusqu’au bassin de Lorette.

