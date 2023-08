Musica Nigella dans le cadre du festival Jardins en scène propose un spectacle lyrique itinérant « Métamorphoses, ou la nature dénaturée » Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil, 17 septembre 2023, Neuville-sous-Montreuil.

Ovide avait raison… On a le temps. Il est trop tard. Peu importe notre degré de colère ou de dégout, le monde ne reviendra plus à sa place d’avant. Notre façon d’habiter le monde change. L’Histoire change aussi, à nous de changer d’histoires. Quelle que soit la peine avec laquelle nous essayons de prendre conscience des dérèglements contemporains, nous sommes tous engagés dans une vertigineuse révolution anthropologique. Et donc demain, comme hier il y aura des choix à faire. Demain, comme hier, nous aurons besoin de la promesse de la musique. Demain, encore beaucoup plus qu’hier il faudra faire de la musique autrement, rendre possible son apparition autrement, avec plus d’humanité et en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs reviagorés d’une politique culturelle nouvelle. C’est en cela que s’emparer des Métamorphose d’Ovide est un projet nouveau, politique et écoféministe. Les contemporains d’Ovide avaient tout compris, qui savaient écouter et regarder la Nature, voir le visible et en faire surgir des dieux, des demi-dieux, des femmes, des hommes et des histoires. D’autres grands Hommes les ont depuis mis en musique (Brunet de Moland, Montéclair, Boismortier, Britten…). Ce sont ces mots et ces notes que nous mettrons en scène dans des jardins, avec pour ambition de se réapproprier cette magie et de créer ainsi des moments différents dont nous avons tous besoin. Victoria Duhamel, mise en scène / Takénori Némoto, direction musicale / Angèle Guerre, artiste plasticienne / Clémentine Bourgoin, soprano / Antoine Philippot, baryton / Ensemble Musica Nigella

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.musica-nigella.fr »}] Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

