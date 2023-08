Visite des jardins et rencontre avec les jardiniers Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil Catégories d’Évènement: Neuville-sous-Montreuil

Pas-de-Calais Visite des jardins et rencontre avec les jardiniers Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil, 16 septembre 2023, Neuville-sous-Montreuil. Visite des jardins et rencontre avec les jardiniers 16 et 17 septembre Chartreuse de Neuville Retrouvez toute l’équipe des jardiniers de la Chartreuse (salariés, bénévoles et services civiques) pour échanger, apprendre ou encore réussir ses semis. Au sein de l’écrin formé par les jardins de la Chartreuse vous découvrirez son potager Vavilov, son cloître végétal, ses carrés mosaïques ou encore son jardin médicinal. Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Chartreuse de Neuville

